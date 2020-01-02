Челябинск попал в топ антирейтинга по воровству

2 Янв. 2020 2020-01-02T14:06:59+03:00

Всего по России за прошлый год зафиксировано более 34 тысяч краж Фото: Евгения ГУСЕВА

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Челябинская область стала одним из регионов с наибольшим количеством карманных краж. Подобной статистикой поделилась пресс-служба МВД России.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, которые традиционно оказались в лидерах, в списке оказались Воронежская, Ростовская, Свердловская и Иркутская области. Всего, согласно информации от МВД, в период с января по ноябрь ушедшего года совершено более 34 тысячи краж, из которых было раскрыто около 5 тысяч.

Также ведомство сообщило, что чаще всего преступления совершаются в транспорте, ресторанах быстрого питания, магазинах, торгово-развлекательных комплексах, на стадионах и рынках.

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ИСТОЧНИК KP.RU