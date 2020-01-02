Челябинск попал в топ антирейтинга по воровству
Челябинская область стала одним из регионов с наибольшим количеством карманных краж. Подобной статистикой поделилась пресс-служба МВД России.
Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, которые традиционно оказались в лидерах, в списке оказались Воронежская, Ростовская, Свердловская и Иркутская области. Всего, согласно информации от МВД, в период с января по ноябрь ушедшего года совершено более 34 тысячи краж, из которых было раскрыто около 5 тысяч.
Также ведомство сообщило, что чаще всего преступления совершаются в транспорте, ресторанах быстрого питания, магазинах, торгово-развлекательных комплексах, на стадионах и рынках.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU