В Челябинске закроют часть полос на Лесопарковой

2 Янв. 2020 2020-01-02T14:06:20+03:00

На Лесопарковой в Челябинске ограничат движение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Работы будут вести два дня

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В субботу, 4 января в Челябинске будут строить водопровод на улице Лесопарковой. Из-за этого рабочие будут вынуждены перекрыть часть автомобильных полос. Об этом рассказали в Управлении безопасности жизнедеятельности Челябинска.

Работы закончат вечером воскресенья, 5 января. В объявлении указан ориентир — Лесопарковая, 7. Это в районе элитного жилого комплекса.

Впрочем, ограничение движения вряд ли вызовет затруднение и создаст пробки. В праздничные дни трафик даже в центре города неактивный.

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ИСТОЧНИК KP.RU