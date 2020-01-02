В Челябинске закроют часть полос на Лесопарковой
В субботу, 4 января в Челябинске будут строить водопровод на улице Лесопарковой. Из-за этого рабочие будут вынуждены перекрыть часть автомобильных полос. Об этом рассказали в Управлении безопасности жизнедеятельности Челябинска.
Работы закончат вечером воскресенья, 5 января. В объявлении указан ориентир — Лесопарковая, 7. Это в районе элитного жилого комплекса.
Впрочем, ограничение движения вряд ли вызовет затруднение и создаст пробки. В праздничные дни трафик даже в центре города неактивный.
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ИСТОЧНИК KP.RU