2020-01-02T14:34:34+03:00
Общество

Повышение пособий, электронные трудовые и бесплатные туалеты: какие изменения ждут южноуральцев в 2020-м

Обзор новшеств, которые уже действуют
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Во второй день нового года городской телеграм-канал «Челябушка» cоставил обзор нововведений, которые изменят жизнь южноуральцев.

— Пока вы отмечали, а потом отсыпались после главной ночи года, все уже случилось, — пишут авторы «Челябушки».

Что уже действует:

1. Страховая часть пенсии неработающих пенсионеров увеличилась на 6,6%, за счет чего ежемесячные выплаты поднялись на 1000 рублей. Передайте своим бабушкам и дедушкам.

2. На 3,8% продиндексирован материнский капитал — по сертификату отныне можно получить 466 тысяч 617 рублей.

3. Содержание приемного ребенка на Южном Урале теперь составляет 10 тысяч 661 рубль. Вознаграждение для родителей в таких семьях — 5 тысяч 474 рубля.

4. Оформившиеся на работу с января начнут получать электронные трудовые книжки. Технологии рулят!

5. Туалеты на вокзалах должны быть бесплатными. Везде. Кто-нибудь уже проверил?

6. Минимальный размер оплаты труда повышен до 13 тысяч 949 рублей с учетом уральского коэффициента.

7. Налоговая ставка для предпринимателей в Челябинской области на «упрощенке» снижена с 15% до 10%. Существенное послабление.

8. Акциз на тихие вина вырос с 18 до 31 рубля за литр, на игристые — с 36 до 40 рублей (естественно, это отразится на ценниках в алкомаркетах).

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