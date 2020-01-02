2020-01-02T15:40:42+03:00
Общество

Несмотря на отказ жителей от лошадей в центре Челябинска, бизнесмены все равно пригнали животных

В ледовом городке продолжают катания
Андрей АБРАМОВ
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На площади Революции снова катают на лошадях.На площади Революции снова катают на лошадях.Фото: КП-Челябинск
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Ежегодно у ледового городка на площади Революции собирались погонщики вьючных животных. Прокатиться можно было на ослах, пони, верблюдах и оленях. Однако инициатива выглядела сомнительно со всех сторон: налогов не отчисляют, в случае травмы — спросить не с кого. Плюс стресс для животных: рядом гудящий проспект Ленина, а вокруг тысячи людей.

Накануне открытия ледового городка в сезоне 2019-2020 администрация Челябинска устроила опрос на портале «Активный гражданин 74». На виртуальной площадке у горожан спросили — нужны ли катания в этом году. Почти 83% ответили отрицательно.

— Челябинцы отказались от катания на животных на площади Революции, — гласит объявление на официальном сайте мэрии.

В редакцию КП-Челябинск читатели прислали снимки — коммерсанты все же пригнали на площадь животных.

— Несколько нарядных пони стояли у крыльца Молодежного театра. Когда я их фотографировал, тетушки-заводчицы попрятали лица. Живу в Советском районе и часто вижу, как из Колупаевки и прочего частного сектора по утрам гонят лошадей в центр, — сообщил читатель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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