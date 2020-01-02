Пьяный водитель врезался в машину ДПС в Челябинской области

2 Янв. 2020 2020-01-02T17:36:47+03:00

За это ему грозит крупный штраф

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Авария случилась в Златоусте 2 января. Глубокой ночью на улице Нахимова легковушка влетела в машину ДПС, которая стала у обочины. Инспекторы не пострадали.

Водитель также остался цел. Оказалось, что за руль он сел пьяным. Сейчас идет проверка инцидента. Уголовного дела не будет — водитель отделается административным штрафом.

В УГИБДД по Челябинской области сообщили, что нарушителя привлекут за управление машиной в состоянии опьянения. По статье грозит штраф до 30 тысяч рублей. Кроме того, МВД может подать иск и потребовать компенсации затрат на ремонт служебного авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU