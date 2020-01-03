2020-01-03T08:42:13+03:00
Происшествия

Новогодних ночных грабителей поймали в Челябинске

Преступники уже были судимы
Ирина КАРЕЛИНА
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Преступники украли телефон у посетителя магазинаПреступники украли телефон у посетителя магазина
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2 января в 2 часа ночи в одном из круглосуточных магазинов Челябинска нажали тревожную кнопку. Через 5 минут на месте была вневедомственная охрана войск национальной гвардии РФ. Оказалось, что ее вызвали по просьбе посетителя. Трое неизвестных силой забрали у него сотовый телефон, прыгнули в авто и уехали. Но далеко уйти им не удалось.

Уже через час остановили схожий по приметам автомобиль. Внутри находилось трое молодых людей: 37, 25 и 22-х лет. Все ранее уже были судимы. В машине нашли и телефон.

— Задержанные переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, — сообщает пресс-служба Росгвардии Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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