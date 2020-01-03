Новогодних ночных грабителей поймали в Челябинске
2 января в 2 часа ночи в одном из круглосуточных магазинов Челябинска нажали тревожную кнопку. Через 5 минут на месте была вневедомственная охрана войск национальной гвардии РФ. Оказалось, что ее вызвали по просьбе посетителя. Трое неизвестных силой забрали у него сотовый телефон, прыгнули в авто и уехали. Но далеко уйти им не удалось.
Уже через час остановили схожий по приметам автомобиль. Внутри находилось трое молодых людей: 37, 25 и 22-х лет. Все ранее уже были судимы. В машине нашли и телефон.
— Задержанные переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, — сообщает пресс-служба Росгвардии Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU