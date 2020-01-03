В Челябинске резко похолодало 3 января

3 Янв. 2020 2020-01-03T08:54:37+03:00

Какой будет погода до конца новогодних праздников

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Первые дни нового года жители Челябинска наслаждались идеальной зимней погодой: легкий снежок и температура воздуха от 0 до -5 градусов Цельсия. Но уже в пятницу, 3 января, пришел мороз. Ночью столбик термометра опустился до -20. Днем челябинский гидрометцентр обещает -8… -10. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3 — 8 метров в секунду. В области — порывы ветра до 14 метров в секунду.

Порадуем: такая погода ненадолго. Уже 4 января температура воздуха начнет повышаться. Следующие четыре дня будет в среднем -3… -5 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU