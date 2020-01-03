Жители Челябинской области бесплатно раздают «Оливье»

3 Янв. 2020 2020-01-03T09:44:31+03:00

И даже шампанское

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После новогодней ночи многие смотреть не могут в сторону традиционных салатиков.

— Отдам небольшой тазик «Оливье» в добрый рот. Шампанское — в подарок. Самовывоз. Всех с Новым годом! — написал 1 января житель Копейска в группе «ВКонтакте».

Казалось бы, этого добра у всех хватает. Любителей халявы оказалось немало. Но этому есть объяснение. Например, кто-то остался в новогоднюю ночь без «Оливье».

— Пришла с суток. С удовольствием заберу салат и все остальное, — написала в комментариях к посту Элла Сметанина.

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ИСТОЧНИК KP.RU