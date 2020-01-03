2020-01-03T11:21:57+03:00
Общество

Погибшими в ДТП на трассе Челябинской области оказались молодые спортсмены

Из-за чего могла произойти страшная авария
Ирина КАРЕЛИНА
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В ДТП на трассе в Челябинской области погибли четыре молодых человека. Фото: группа "На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)" в ВУК.В ДТП на трассе в Челябинской области погибли четыре молодых человека. Фото: группа "На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)" в ВУК.
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Четыре трупа в черных пакетах на трассе Нагайбак — Магнитогорск разрывали сердца проезжающих мимо автомобилистов вечером 2 января. Напомним, после поворота к поселку Солодянка столкнулись три автомобиля: Kia, Hyundai и отечественная «семерка». Последняя вылетела на встречную полосу и зацепила два других. Погибли все, кто был в «семерке» — четверо ребят от 16 до 20 лет.

Новогодние праздники, молодые парни… У многих возникло предположение, что они могли сесть за руль нетрезвыми.

— Я знаю этих парней. И поверьте мне: они были абсолютно трезвы! — уверяет житель Магнитогорска Данил Синицын.

Про погибших рассказывают: спортсмены, не курили, не пили даже в праздники.

Еще одна из возможных причин ДТП — нечищенные дороги.

— Мы вчера проезжали, видели эту аварию. Ехали со стороны Степного — дороги вообще не чищенные, ехать было страшно, — комментирует в группе «На дорогах Магнитки!» Айганым Хабибулина.

Также вероятно, что водитель превысил скоростной режим. В ГИБДД подробностей пока не сообщают.

Авария после Солодянки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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