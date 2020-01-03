Одинокие жители Челябинска искали компанию для новогодней ночи в соцсетях

3 Янв. 2020 2020-01-03T11:37:37+03:00

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Новый год считается семейным праздником. Но что делать тем, у кого нет семьи?

— Так получилось, что этот Новый год я встречаю одна… Это довольно обидно. Ведь есть друзья, есть родственники... но в семейный праздник ты понимаешь, что вот семьи-то у тебя и нет, — написала жительница Челябинска в соцсети накануне праздника.

Подобных сообщений оказалось немало. Вот еще одно:

— В этом году я оказался в таком положении, что мне не с кем встретить Новый год. В теории конечно есть вариант с друзьями — семейной парой. Но не хочу быть лишним на этом празднике. Пишите сюда все, кто одинок, как и я, — познакомимся, расскажем друг другу свои истории. Мне 24 года, — написал челябинец Данил Павлов.

Кто-то посоветовал насладиться своим положением, а кто-то — собраться всем одиночкам и отметить праздник вместе. Чем все закончилось, история умалчивает.

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ИСТОЧНИК KP.RU