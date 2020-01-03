Жители Челябинской области слепили снеговика-качка и Венеру Уральскую
Умельцы живут в городе Трехгорном Челябинской области. Один из них слепил, как он сам назвал, современного снеговика. Его отличают хипстерская борода и пресс качка. Снимок выложили в группе «Подслушано | Трехгорный» в ВК.
— Зацените. Четыре часа работы не прошли напрасно, — подписал Антон Малашенко фото со своей работой.
«Круто! На Валуева похож!», «Снеговик на ЗОЖе» — комментируют пользователи соцсети. Горожане не могут пройти мимо такой скульптуры — фотографируются с ней и выкладывают фото в соцсети.
Для этого снеговика в Трехгорном есть подходящая подружка — фигуристая снежная баба. Правда, почему-то без рук.
— Венера Уральская, — иронизируют жители Трехгорного.
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ИСТОЧНИК KP.RU