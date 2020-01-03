Конно-спортивный клуб загорелся в Челябинске

3 Янв. 2020 2020-01-03T12:49:41+03:00

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3 января в 11 часов случился пожар на улице Конноспортивная в Челябинске. Загорелась кровля двухэтажного административного здания конно-спортивного клуба. Всего 400 квадратных метров. На первом этаже располагается конюшня, откуда эвакуировали девять лошадей. К счастью, в это время никаких мероприятий на территории не проводилось.

— Никто из людей и животных не пострадал, — сообщают в Челябинском пожарно-спасательном гарнизоне.

Пожар в конно-спортивном клубе Челябинска. Фото: 74.mchs.gov.ru

Потушить пожар было непросто: поблизости не оказалось источников воды. Ближайший пожарный гидрант — в 800 метрах оттуда. Пришлось подвозить воду. А деревянные конструкции сгорают за считанные минуты. Но все же через час пожар был потушен.

— По предварительным данным сгорела вся крыша. Наиболее вероятная причина пожара — короткое замыкание электропроводки из-за ее неисправности, — сообщают в Главном управлении МЧС России по Челябинску.

Пожар в конно-спортивном клубе Челябинска. Фото: 74.mchs.gov.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU