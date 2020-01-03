На Челябинскую область вместе с потеплением надвигается штормовой ветер

3 Янв. 2020 2020-01-03T15:33:54+03:00

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МЧС рассылает южноуральцам смс с предупреждением:

— По данным ЦГМС 4 января в Челябинской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, — говорится в сообщении.

В самом Челябинске ветер будет потише: порывы до 13 метров в секунду, а в основном 5 — 10 м/с.

Телефоны экстренных служб: 101, 112.

Завтра ожидается небольшой снег и потепление до 0 градусов в Челябинске и +2 по области. Теплая погода сохранится как минимум четыре дня. Далее похолодает, но не сильно: -8... -12. Такая температура продержится до середины января.

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ИСТОЧНИК KP.RU