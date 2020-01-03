2020-01-03T15:33:54+03:00
Общество

На Челябинскую область вместе с потеплением надвигается штормовой ветер

МЧС предупреждает об опасности
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
МЧС предупреждает жителей Челябинской области о штормовом ветреМЧС предупреждает жителей Челябинской области о штормовом ветреФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

МЧС рассылает южноуральцам смс с предупреждением:

— По данным ЦГМС 4 января в Челябинской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, — говорится в сообщении.

В самом Челябинске ветер будет потише: порывы до 13 метров в секунду, а в основном 5 — 10 м/с.

Телефоны экстренных служб: 101, 112.

Завтра ожидается небольшой снег и потепление до 0 градусов в Челябинске и +2 по области. Теплая погода сохранится как минимум четыре дня. Далее похолодает, но не сильно: -8... -12. Такая температура продержится до середины января.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В аэропорту Челябинска закрыли окна витринами с прокладками и «дошираком»
Жителей Челябинска просят жаловаться на некачественную уборку снега
Жители Челябинска остались в Новый Год без отопления
В Челябинскую область снова приходит плюсовая температура
На Челябинскую область вместе с потеплением надвигается штормовой ветер
Подземный город с железной дорогой нашли в Челябинской области
Конно-спортивный клуб загорелся в Челябинске
Жители Челябинской области слепили снеговика-качка и Венеру Уральскую
Одинокие жители Челябинска искали компанию для новогодней ночи в соцсетях
Погибшими в ДТП на трассе Челябинской области оказались молодые спортсмены
«Две дефективные горки!»: жителей Челябинска разочаровал новогодний парк Гагарина
Жители Челябинской области бесплатно раздают «Оливье»
Пустые полки магазинов и переполненные мусорки: жители Челябинской области начали новый год с жалоб
В Челябинске резко похолодало 3 января
Новогодних ночных грабителей поймали в Челябинске
Четыре человека погибли в лобовой аварии на трассе под Магнитогорском
Пьяный водитель врезался в машину ДПС в Челябинской области
Несмотря на отказ жителей от лошадей в центре Челябинска, бизнесмены все равно пригнали животных
Повышение пособий, электронные трудовые и бесплатные туалеты: какие изменения ждут южноуральцев в 2020-м
Чистомэн из Челябинска столкнулся с плагиатом из Казахстана
В Челябинске закроют часть полос на Лесопарковой
Челябинск попал в топ антирейтинга по воровству