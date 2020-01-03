В Челябинскую область снова приходит плюсовая температура

3 Янв. 2020 2020-01-03T15:46:14+03:00

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Насладились зимой и хватит: на Южный Урал возвращается тепло. Практически весенняя погода установится уже в субботу, 4 января. В Челябинске столбик термометра поднимется до 0 градусов Цельсия, а в области — до +2!

При этом челябинский гидрометцентр обещает переменную облачность, местами небольшие осадки: где снег, а где-то и дождь. В отдельных районах — гололед. Осторожно: на дорогах будет гололедица.

Кроме того, на 4 января прогнозируют штормовой ветер с порывами до 18 метров в секунду. Телефоны экстренных служб: 101, 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU