В Челябинскую область снова приходит плюсовая температура
Насладились зимой и хватит: на Южный Урал возвращается тепло. Практически весенняя погода установится уже в субботу, 4 января. В Челябинске столбик термометра поднимется до 0 градусов Цельсия, а в области — до +2!
При этом челябинский гидрометцентр обещает переменную облачность, местами небольшие осадки: где снег, а где-то и дождь. В отдельных районах — гололед. Осторожно: на дорогах будет гололедица.
Кроме того, на 4 января прогнозируют штормовой ветер с порывами до 18 метров в секунду. Телефоны экстренных служб: 101, 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU