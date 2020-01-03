Жители Челябинска остались в Новый Год без отопления

3 Янв. 2020 2020-01-03T17:07:38+03:00

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Жительница дома №7 по улице 2-й Стройгородок пенсионерка Наталья Васильевна устала болеть из-за холода в квартире. А ее внук и вовсе задыхается тут из-за сырости. У мальчика астма. Погостить у бабушки не удалось, пришлось родителям забрать ребенка.

— Сегодня отключили отопление. Слесарь говорит: много должников. А нам что делать? Уже и в прокуратуру обращались. Вот так встречаем Новый год! — написал 31 декабря зять женщины Александр Гузь в группе «Черное&Белое Челябинск» в ВК.

Жители дома уверяют: отопления не было с 31 декабря до 2 января. Проблема трехэтажного дома — худая проржавевшая труба. Заплатка на заплатке, но ее не меняют.

— А на какие деньги? — восклицает слесарь. — Из 27 квартир дома исправно платят за коммуналку только пять — шесть.

— Слесаря каждый день приезжают: то включат отопление, то выключат. Дом с осени не может прогреться, — рассказывает корреспонденту КП-Челябинск Наталья Васильевна. — Я в шерстяных носках хожу. Сейчас отопление дали, но трубы еле теплые: я на них то руки кладу, то ноги, чтобы согреться. Стены сырые, все сыпется. Я за что плачу по две тысячи рублей в месяц?!

Замеры коммунальщиков показали в квартире 24 градуса Цельсия, что является нормой. Однако, в этом доме уже не первый раз отключают отопление. Местные жители говорят, что, бывало, неделями спят в верхней одежде и с включенными обогревателями. Люди боятся, что труба может лопнуть в любой момент. Морозы еще впереди, и тогда никакие шерстяные носки не спасут.

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ИСТОЧНИК KP.RU