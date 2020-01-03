Жителей Челябинска просят жаловаться на некачественную уборку снега
Министерство дорожного строительства Челябинской области опубликовало телефоны, по которым можно сообщать о некачественной уборке улично-дорожной сети Челябинска.
Куда звонить:
Номер городской диспетчерской службы Управления дорожного хохяйства: +7(951) 771-73-25.
Заявки можно оставлять круглосуточно.
Номер диспетчерской Миндортранса: (351) 237-88-92.
Кстати, подрядчику по уборке дорог нельзя сбрасывать снежные валы на тротуары, перекрывать ими подходы к остановкам. Запрещено сваливать снег на участки в 20 метрах от остановок общественного транспорта.
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ИСТОЧНИК KP.RU