2020-01-03T16:57:03+03:00
Общество

Жителей Челябинска просят жаловаться на некачественную уборку снега

Увидели нечищенную улицу или дорогу — звоните
Ирина КАРЕЛИНА
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Жителей Челябинска просят жаловаться на некачественную уборку снегаЖителей Челябинска просят жаловаться на некачественную уборку снегаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Министерство дорожного строительства Челябинской области опубликовало телефоны, по которым можно сообщать о некачественной уборке улично-дорожной сети Челябинска.

Куда звонить:

Номер городской диспетчерской службы Управления дорожного хохяйства: +7(951) 771-73-25.

Заявки можно оставлять круглосуточно.

Номер диспетчерской Миндортранса: (351) 237-88-92.

Кстати, подрядчику по уборке дорог нельзя сбрасывать снежные валы на тротуары, перекрывать ими подходы к остановкам. Запрещено сваливать снег на участки в 20 метрах от остановок общественного транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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