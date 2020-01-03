2020-01-03T20:24:43+03:00
Спорт

«Трактор» в Нижнем Новгороде разгромил «Торпедо»

Черно-белые взяли верх со счетом 6:1
Алексей МИКУШИН
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Фото: ХК "Трактор"!Фото: ХК "Трактор"!
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В ноябре «медведи» с сухим счетом 4:0 дома добились победы над торпедовцами. И в матче в Нижнем Новгороде 3 января уже к восьмой минуте «Трактор» лидировал 3:0. Голы на счету Седлака, Косова и Авцина. Хозяева сумели отыграть одну шайбу, уйдя на перерыв с разницей в две шайбы 1:3.

Второй период оказался безголевым. Зато в третьем в ворота «Торпедо» влетело еще три шайбы. Артем Михеев, недавно обменянный из «Ак Барса» на Эссе Виртанена, открыл свой счет голам за «Трактор». Вячеслав Основин, который вернулся в стан черно-белых вместе с Михеевым, делает счет 5:1, а Александр Шаров ставит победную точку — 6:1.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил «Трактор» с первой победой в новом году в своем Instagram.

Алексей Текслер написал о победе "Трактора" в Инстаграме.

Алексей Текслер написал о победе "Трактора" в Инстаграме.

Впереди у «Трактора» еще два ближайших гостевых матча. 5 января в Казани с «Ак Барсом», 7-го — с ХК «Сочи».

Победа на торпедовцами добавила очков «Трактору», но оставила команду на последнем 12-м месте в Восточной конференции КХЛ. В регулярном чемпионате КХЛ черно-белым осталось провести 17 игр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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