2020-01-04T09:10:45+03:00
Общество

В Челябинской области офицер Росгвардии спас из огня женщину и ребенка

ЧП случилось в жилом доме в Снежинске
Ольга АНТОНОВА
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Старший лейтенант Вагиф Магеррамов.Старший лейтенант Вагиф Магеррамов.
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Накануне в одном из подъездов Снежинска вспыхнул огонь. Очаг его распространения находился на лестничной площадке, и помещение наполнилось едким дымом. Еще немного, и загорелись бы входные двери квартир.

За одной из них находилась женщина с ребенком и собакой. На помощь она звала из окна.

На счастье, мимо проходил офицер Росгвардии, начальник кинологической службы полка по охране важных государственных объектов и специальных грузов старший лейтенант Вагиф Магеррамов. Он поспешил на помощь. Попросил женщину успокоиться и сбросить ключи.

Как рассказали в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ, старший лейтенант открыл квартиру и вывел женщину с ребенком и собакой на улицу.

Пожар ликвидировали сотрудники МЧС. Благодаря офицеру никто не пострадал.

В соцсетях поступок офицера раскритиковали «диванные эксперты»: «И чего он героического сделал? Подумаешь, в подъезде полыхало!».

Но «умников» осадили: «Он окликнул женщину и обнадежил ее тем, что поможет. Он не знал, что горит - коляска или квартира. Большинство зевак пожар снимали бы на телефон, и все».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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