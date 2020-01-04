В Челябинской области офицер Росгвардии спас из огня женщину и ребенка

4 Янв. 2020 2020-01-04T09:10:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в одном из подъездов Снежинска вспыхнул огонь. Очаг его распространения находился на лестничной площадке, и помещение наполнилось едким дымом. Еще немного, и загорелись бы входные двери квартир.

За одной из них находилась женщина с ребенком и собакой. На помощь она звала из окна.

На счастье, мимо проходил офицер Росгвардии, начальник кинологической службы полка по охране важных государственных объектов и специальных грузов старший лейтенант Вагиф Магеррамов. Он поспешил на помощь. Попросил женщину успокоиться и сбросить ключи.

Как рассказали в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ, старший лейтенант открыл квартиру и вывел женщину с ребенком и собакой на улицу.

Пожар ликвидировали сотрудники МЧС. Благодаря офицеру никто не пострадал.

В соцсетях поступок офицера раскритиковали «диванные эксперты»: «И чего он героического сделал? Подумаешь, в подъезде полыхало!».

Но «умников» осадили: «Он окликнул женщину и обнадежил ее тем, что поможет. Он не знал, что горит - коляска или квартира. Большинство зевак пожар снимали бы на телефон, и все».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU