В Челябинской области офицер Росгвардии спас из огня женщину и ребенка
Накануне в одном из подъездов Снежинска вспыхнул огонь. Очаг его распространения находился на лестничной площадке, и помещение наполнилось едким дымом. Еще немного, и загорелись бы входные двери квартир.
За одной из них находилась женщина с ребенком и собакой. На помощь она звала из окна.
На счастье, мимо проходил офицер Росгвардии, начальник кинологической службы полка по охране важных государственных объектов и специальных грузов старший лейтенант Вагиф Магеррамов. Он поспешил на помощь. Попросил женщину успокоиться и сбросить ключи.
Как рассказали в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ, старший лейтенант открыл квартиру и вывел женщину с ребенком и собакой на улицу.
Пожар ликвидировали сотрудники МЧС. Благодаря офицеру никто не пострадал.
В соцсетях поступок офицера раскритиковали «диванные эксперты»: «И чего он героического сделал? Подумаешь, в подъезде полыхало!».
Но «умников» осадили: «Он окликнул женщину и обнадежил ее тем, что поможет. Он не знал, что горит - коляска или квартира. Большинство зевак пожар снимали бы на телефон, и все».
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ИСТОЧНИК KP.RU