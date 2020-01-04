В Челябинске загорелась гостиница «Малахит»
В субботу, 4 января, в 10.48 на пульт служб экстренного реагирования в Челябинске поступило сообщение о пожаре в гостинице «Малахит» по ул. Труда. Как рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области Михаил Юрин, на место выехали подразделения по пожару повышенного номера сложности.
На момент возгорания из здания самостоятельно эвакуировались 116 человек. В том числе, 71 школьник в возрасте 12-13 лет. В Челябинск дети прибыли для участия в математической олимпиаде. Никто не пострадал.
Скорее всего, причина возгорания — короткое замыкание в щитке электропроводке. «Коротнуло» в магазине «Чип и Дип», расположенном в цокольном этаже гостиничного здания. Огонь потушили до приезда сотрудников МЧС, но в здании чувствовался запах дыма.
Сейчас персонал и гости «Малахита» уже вернулись в здание. Кстати, отель по статистике МЧС — один из лидеров в Челябинской области по числу ложных включений пожарной сигнализации в 2019 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU