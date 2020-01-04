В Челябинской области срочно продают украшенные елки

4 Янв. 2020 2020-01-04T10:07:34+03:00

Еще четыре дня назад новогодний символ был актуальным

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«Продам елку за 100 рублей», — сообщает жительница Магнитогорска Татьяна Вахрушева под фотографией, размещенной в паблике «Черное&Белое Магнитогорск». На снимке — украшенный новогодний символ. Перед праздниками ели, пихты, сосны стоили от 200 руб.

Конечно, пост — шутка. Но смысл его серьезный. Утилизировать срубленное накануне дерево хлопотно: нужно вынести его на контейнерную площадку во дворе, вымести из подъезда или из лифта осыпавшуюся хвою… Хорошо, если выброшенное дерево вовремя вывезут на мусорный полигон. А ведь бывает, по нескольку дней бывшие нарядные деревья сухими палками торчат из мусорных баков. Может, лучше перейти на разборную искусственную?

Из года в год долгожданный праздник на Южном Урале омрачается наглым поведением продавцов елок. Превратив в густые леса остановки и тротуары накануне праздников, торговцы бросают на улицах ставший неактуальным товар уже ближе к полуночи 31 декабря. Убирать елки придется коммунальным службам.

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ИСТОЧНИК KP.RU