В Челябинской области жители многоэтажки встречали Новый Год в обледеневшем здании

4 Янв. 2020 2020-01-04T10:57:20+03:00

Туалет в разваливающейся общаге в селе Долгодеревенское превратился в ледяные хоромы Деда Мороза. Такой фот "подарочек" жителям! Фото: Александра Жарская.

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О мытарствах жильцов дома на ул. 1 Мая в селе Долгодеревенское «Комсомолка» сообщала несколько месяцев назад. В редакцию обратилась беженка с Украины Александра Жарская. Спасаясь от войны, она с семьей осталась на Южном Урале. В Долгодеревенском беженцы купили квартиру в здании бывшего общежития. Жарская и не подозревала, какие коммунальные беды ее ждут.

Общагу власти передали в частные руки: оформили и коммунальные, и отдельные квартиры. У дома огромный долг за коммуналку. Подвал и стены отсырели, по ним бегут трещины. Коммуникации рвутся, но власти села не признают здание аварийным. Хотя обследование дома провели.

Перед новогодними праздниками на третьем этаже в общем туалете лопнули трубы.

— Жильцы заделали течь. Но в январе мороз окреп, а трубы опять потекли так, что стена дома снаружи мокрая была. Из-за перепада температур дом может треснуть . Глава села заявил, что итоги обследования будут готовы к февралю, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск Александра Жарская. — Боимся, что погибнем под обломками, потому пойдем в Госжилинспекцию.

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