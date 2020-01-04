В Златоусте школьников выгоняют из общественного транспорта на мороз

4 Янв. 2020 2020-01-04T11:37:45+03:00

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Накануне зимних каникул глава Златоуста Максим Пекарский заявил, что с 1 января 2020 года проезд для школьников в городе станет бесплатным.

— Поручил специалистам подготовить необходимые документы. Думаю, это хороший новогодний подарок для юных златоустовцев и их родителей, — сообщил Пекарский на своей странице во «ВКонтакте».

В прошлом году дети в Златоусте могли бесплатно ездить в общественном транспорте по социальной карте школьника: на месяц предоставлялся лимит в 50 поездок. Льгота «отключалась» на время летних каникул.

Но в новогодние праздники вдруг кондукторы стали выгонять детей на мороз, если они не оплачивали поездку. Где же обещанный бесплатный проезд?

Выяснилось, родители невнимательно прочли правила предоставления бесплатной поездки школьникам. Новость была озвучена 17 декабря, и у родителей было время оформить для ребенка «Карту жителя Злаустовского городского округа». Обратиться нужно было в любой филиал МФЦ. Теперь это можно будет сделать с 9 января.

Если в Златоусте родители заранее положили деньги на социальную карту ребенка, их можно вернуть. После 10 января нужно обратиться в пункт пополнения МУП «Автохозяйство»: ул. К. Маркса, 2 (трамвайная диспетчерская).

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ИСТОЧНИК KP.RU