В Челябинске в новом сквере ломают живые елки

4 Янв. 2020 2020-01-04T12:39:42+03:00

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В Челябинске, в сквере на Университетской набережной, в этом году высадили многолетние цветы, кустарник. Красиво! Но еще осенью кто-то выкопал луковицы многолетников, оборвал качели.

На газоне у дома № 36 паркуют внедорожники, не задумываясь о том, что пострадают корни елей. «Мне так удобно!» — девиз автохамов.

Автохамы в Челябинске паркуют машины под елками.Фото: Антон САДЧИКОВ

Под Новый год в сквере напротив дома № 36 сломали ствол елки. Острые зазубрины ствола смотрятся жутко. Эта ель росла в скверике давно, приспосабливаясь к агрессивной городской среде — жгучему летнему солнцу, дорожной пыли. Скорее всего, дерево погибнет. Неужели обломанную верхушку елочки кто-то поставил дома как новогоднее украшение?

Не лучшим образом ведут себя коммунальщики. Сметая снег с дорожек, они вывалили кучи снега под новенькие ели. Из-за перепада температур снег превратится в лед, тонкие ветви сломаются.

Почему мы так себя ведем? Может, правда, нам нужны заборы, будки, охрана, железные горки? Может, комфортная городская среда, красивые дворы и улицы — это все не для Челябинска?

Коммунальщики вывалили кучи снега прямо на ветви елей.Фото: Антон САДЧИКОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU