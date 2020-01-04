2020-01-04T13:34:14+03:00
Происшествия

В Челябинске попался наркоторговец с килограммом героина

40-летнего сбытчика силовики задержали во время спецоперации
Ольга АНТОНОВА
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Смертоносный товар был расфасован. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.Смертоносный товар был расфасован. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
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Пожизненный срок грозит наркоторговцу, который пытался продать более килограмма героина жителю Челябинской области для дальнейшего распространения на Южном Урале.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, подозреваемый задержан сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков. Спецоперация проводилась при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром».

Во время обыска у подозреваемого обнаружена партия расфасованного порошка и крупная сумма денег.

Фигурант уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконный сбыт наркотических веществ в особо крупном размере», раньше в поле зрения правоохранительных органов не попадался. Сейчас силовики распутывают схему поступления смертоносного зелья по пресеченному каналу.

Сейчас задержанный заключен под стражу.

У задержанного изъята крупная сумма денег. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

У задержанного изъята крупная сумма денег. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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