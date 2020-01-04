В Челябинске кипятком залило несколько улиц
ЧП случилось в субботу, 4 января, в жилой застройке Металлургического района Челябинска. Трубу с горячей водой прорвало, и кипяток залил дороги по ул. Аральской и им. 50-летия ВЛКСМ. Вода заполнила дороги по поребрик, машины едут по густой «каше» из растаявшего снега, крошева льда и воды.
Как сообщили в аварийной службе МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети», коммуникации прорвало в районе дома № 23 по ул им. 50-летия ВЛКСМ. На место аварии выехали бригады для устранения последствий коммунального ЧП. Пока в микрорайоне отключена вода.
После ликвидации аварии на затопленные улицы должны выйти дворники и уборочная техника, чтобы вычистить дороги, иначе при январских минусовых температурах вода станет льдом.
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ИСТОЧНИК KP.RU