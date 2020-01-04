Челябинские лыжники заблудились в глухих лесах Башкирии

4 Янв. 2020 2020-01-04T15:21:19+03:00

Семья каталась на курорте «Курташ» и сбилась с проторенного пути

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Во время отдыха на известном курорте «Курташ» в Белорецком районе Башкирии заблудилась семья лыжников из Магнитогорска. Двоих взрослых и 15-летнего школьника из снежного плена тайги вызволяли спасатели. Места там глухие, и мобильные операторы не могут покрыть всю лесистую территорию устойчивым сигналом.

К счастью, заблудившиеся смогли дозвониться до экстренных служб по телефону 112. Этот единый номер эффективно работает даже в «медвежьих углах». Заплутавшие передали GPS-координаты места, где остановились.

Как сообщает сайт bash.news, спасатели прибыли за заблудившимися на снегоходах. Гостей из Магнитогорска доставили на курорт. Никто не пострадал.

Тайга в Башкирии красивая, но непроходимая. Фото: группа "УТК "Курташ", г. Белорецк" vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU