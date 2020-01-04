2020-01-04T15:21:19+03:00
Общество

Челябинские лыжники заблудились в глухих лесах Башкирии

Семья каталась на курорте «Курташ» и сбилась с проторенного пути
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Спасатели вызволили магнитогорских туристов из снежного плена зимней тайги. Фото: bash.newsСпасатели вызволили магнитогорских туристов из снежного плена зимней тайги. Фото: bash.news
Изменить размер текста:

Во время отдыха на известном курорте «Курташ» в Белорецком районе Башкирии заблудилась семья лыжников из Магнитогорска. Двоих взрослых и 15-летнего школьника из снежного плена тайги вызволяли спасатели. Места там глухие, и мобильные операторы не могут покрыть всю лесистую территорию устойчивым сигналом.

К счастью, заблудившиеся смогли дозвониться до экстренных служб по телефону 112. Этот единый номер эффективно работает даже в «медвежьих углах». Заплутавшие передали GPS-координаты места, где остановились.

Как сообщает сайт bash.news, спасатели прибыли за заблудившимися на снегоходах. Гостей из Магнитогорска доставили на курорт. Никто не пострадал.

Тайга в Башкирии красивая, но непроходимая. Фото: группа "УТК "Курташ", г. Белорецк" vk.com

Тайга в Башкирии красивая, но непроходимая. Фото: группа "УТК "Курташ", г. Белорецк" vk.com

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске и Магнитогорске врачи выхаживают детей, пострадавших в лобовом ДТП
«Прости, я непутевый сын». Челябинский солдат сбежал из воинской части
Челябинские лыжники заблудились в глухих лесах Башкирии
В Челябинске кипятком залило несколько улиц
В Челябинске попался наркоторговец с килограммом героина
В Челябинске в новом сквере ломают живые елки
В Златоусте школьников выгоняют из общественного транспорта на мороз
В Челябинской области жители многоэтажки встречали Новый Год в обледеневшем здании
В Челябинской области срочно продают украшенные елки
В Челябинске загорелась гостиница «Малахит»
В Челябинской области офицер Росгвардии спас из огня женщину и ребенка
«Трактор» в Нижнем Новгороде разгромил «Торпедо»
В аэропорту Челябинска закрыли окна витринами с прокладками и «дошираком»
Жителей Челябинска просят жаловаться на некачественную уборку снега