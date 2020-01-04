«Прости, я непутевый сын». Челябинский солдат сбежал из воинской части

4 Янв. 2020 2020-01-04T15:53:33+03:00

Солдат-срочник из Чеkябинской области сбежал из воинской части в Забайкалье. Фото: группа ""КОМИТЕТ- СОВЕТ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ РОССИИ" vk.com

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19-летний Артур Хакимов, призванный на срочную службу в армию из города Юрюзань Челябинской области, сбежал из воинской части в селе Большая Тура Забайкальского края накануне, 3 января.

Как сообщают в правозащитной организации «Комитет солдатских матерей России», маме в родной город 4 января он отправил тревожное SMS-сообщение: «Прости, я непутевый сын» и отключил мобильник.

— Возможно, Артур направляется в Иркутск или в Читу, чтобы потом поехать домой, в Челябинскую область. Мы просим всех таксистов отозваться и сообщить, кто подвозил Артура. Мы обращаемся к руководителям хостелов, просим сохранить фото солдата и сообщить в Комитет солдатских матерей России все, что вы знаете, — говорит представитель организации Ксения Феткуллина.

Январские морозы в Забайкалье трескучие. Например, ночью мороз должен упасть до -20 градусов. Бывали случаи, когда люди замерзали. Главное, чтобы Артур был в безопасности, потому важно ему помочь.

Связаться с Комитетом солдатских матерей России можно по телефону

+7-902-861-41-49 или написать администратору группы в социальной сети ВКонтакте.

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ИСТОЧНИК KP.RU