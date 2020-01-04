В Челябинске и Магнитогорске врачи выхаживают детей, пострадавших в лобовом ДТП

4 Янв. 2020 2020-01-04T16:47:04+03:00

В ДТП на трассе в Челябинской области погибли четыре парня и ранено двое детей. Фото: группа "На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)" vk.com

Дорожная трагедия, случившаяся 2 января, унесла четыре жизни и покалечила двух человек

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Авария со смертельным исходом ДТП на трассе Нагайбак — Магнитогорск случилась вечером 2 января. В лобовом столкновении трех автомобилей — Kia, Hyundai и отечественной «семерки» — погибли четыре человека. Погибшие — парни-спортсмены — ехали в отечественном авто. Знакомые утверждают, что они вели здоровый образ жизни, не выпивали и не курили.

В Hyundai Solaris ехала семья с двумя мальчиками. Дети и пострадали в аварии. С тяжелыми травмами их госпитализировали в детскую городскую больницу Магнитогорска, где экстренно прооперировали. Хирургическое вмешательство пришлось проводить на брюшной полости, головном мозге. После маленьких пациентов перевели в реанимацию.

После в больнице состоялся консилиум медиков. Одного из ребят врачи решили перевести в нейрохирургическое отделение Челябинской областной детской клинической больницы. Пациента благополучно доставили в Челябинск на «скорой».

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, состояние обоих детей стабильно-тяжелое.

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ИСТОЧНИК KP.RU