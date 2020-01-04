2020-01-04T18:56:36+03:00
Дом. Семья

Челябинская львица Лола в крымском парке «Тайган» захомутала вожака

Гривастый красавец Чук не отходит от новой подружки
Ольга АНТОНОВА
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Молодой вожак Чук не отходит от Лолы. Фото: кадр с видео. Автор: Татьяна Алексагина.Молодой вожак Чук не отходит от Лолы. Фото: кадр с видео. Автор: Татьяна Алексагина.
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За жизнью львицы Лолы, спасенной челябинским ветврачом Кареном Даллакяном, следит весь Челябинск. 21 октября 2016 года хищница улетела в Крым, в уникальный сафари-парк львов «Тайган».

Там, в саванне площадью более 30 гектаров, живут десятки львов, в том числе — белых. Животным созданы идеальные условия, потому каждый год в «Тайгане» случается бэйби-бум.

В парке обитает около 60 взрослых львов и 40 тигров, плюс, детеныши. Кроме того, зоологическая коллекция парка включает в себя 30 медведей. В благодатном крымском климате живут ягуары, леопарды, жирафы, яки, ламы, орангутанг.

Оказалось, Лола - примерная мама. Фото: Татьяна Алексагина.

Оказалось, Лола - примерная мама. Фото: Татьяна Алексагина.

В «Тайгане» у Лолы началась настоящая жизнь. Дважды она становилась мамой, полюбила кататься вместе с туристами по саванне в электроавтомобильчике. Львица-автоледи даже стала звездой американского шоу: такого мир еще не видел!

А сейчас роковая красотка с Южного Урала захомутала вожака львиного прайда, молодого самца Чука. Свирепый лев тенью ходит за Лолой, не оставляя ни на минуту. Персонал «Тайгана» надеется, что весной у новой пары родятся малыши.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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