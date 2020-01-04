Челябинская львица Лола в крымском парке «Тайган» захомутала вожака

4 Янв. 2020 2020-01-04T18:56:36+03:00

Молодой вожак Чук не отходит от Лолы. Фото: кадр с видео. Автор: Татьяна Алексагина.

Изменить размер текста: A A

За жизнью львицы Лолы, спасенной челябинским ветврачом Кареном Даллакяном, следит весь Челябинск. 21 октября 2016 года хищница улетела в Крым, в уникальный сафари-парк львов «Тайган».

Там, в саванне площадью более 30 гектаров, живут десятки львов, в том числе — белых. Животным созданы идеальные условия, потому каждый год в «Тайгане» случается бэйби-бум.

В парке обитает около 60 взрослых львов и 40 тигров, плюс, детеныши. Кроме того, зоологическая коллекция парка включает в себя 30 медведей. В благодатном крымском климате живут ягуары, леопарды, жирафы, яки, ламы, орангутанг.

Оказалось, Лола - примерная мама. Фото: Татьяна Алексагина.

В «Тайгане» у Лолы началась настоящая жизнь. Дважды она становилась мамой, полюбила кататься вместе с туристами по саванне в электроавтомобильчике. Львица-автоледи даже стала звездой американского шоу: такого мир еще не видел!

А сейчас роковая красотка с Южного Урала захомутала вожака львиного прайда, молодого самца Чука. Свирепый лев тенью ходит за Лолой, не оставляя ни на минуту. Персонал «Тайгана» надеется, что весной у новой пары родятся малыши.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU