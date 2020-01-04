2020-01-04T19:48:39+03:00
Общество

Губернатор Алексей Текслер наградит офицера Росгварии, спасшего людей на пожаре

В Снежинске старший лейтенант Вагиф Магеррамов бросился в задымленный подъезд
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Старший лейтенант Вагиф МагеррамовСтарший лейтенант Вагиф Магеррамов
Изменить размер текста:

Пожар в подъезде жилого дома в Снежинске случился накануне, 3 января. В одной из квартир находились женщина, ребенок и собака. Испуганная густым дымом, горожанка звала на помощь из открытого окна.

Крики услышал начальник кинологической службы по охране важных государственных объектов и специальных грузов старший лейтенант Вагиф Магеррамов. Он успокоил молодую маму и попросил сбросить ключи.

Из-за сильного задымления в подъезде силовику пришлось задерживать дыхание и на ощупь подниматься на четвертый этаж. Старший лейтенант открыл квартиру и вывел женщину с ребенком и собакой на улицу.

Очаг возгорания ликвидировали сотрудники МЧС. Благодаря отважному поступку Вагифа Магеррамова и подоспевших спасателей пострадавших не было.

Сейчас офицер поправляет здоровье в терапевтическом отделении медсанчасти Снежинска. Его состояние оценивается как стабильное, он готовится к выписке.

Губернатор Алексей Текслер принял решение представить росгвардейца к награде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Алексей Текслер наградит офицера Росгварии, спасшего людей на пожаре
Челябинская львица Лола в крымском парке «Тайган» захомутала вожака
В Челябинске и Магнитогорске врачи выхаживают детей, пострадавших в лобовом ДТП
«Прости, я непутевый сын». Челябинский солдат сбежал из воинской части
Челябинские лыжники заблудились в глухих лесах Башкирии
В Челябинске кипятком залило несколько улиц
В Челябинске попался наркоторговец с килограммом героина
В Челябинске в новом сквере ломают живые елки
В Златоусте школьников выгоняют из общественного транспорта на мороз
В Челябинской области жители многоэтажки встречали Новый Год в обледеневшем здании
В Челябинской области срочно продают украшенные елки
В Челябинске загорелась гостиница «Малахит»
В Челябинской области офицер Росгвардии спас из огня женщину и ребенка
«Трактор» в Нижнем Новгороде разгромил «Торпедо»
В аэропорту Челябинска закрыли окна витринами с прокладками и «дошираком»
Жителей Челябинска просят жаловаться на некачественную уборку снега