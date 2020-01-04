Губернатор Алексей Текслер наградит офицера Росгварии, спасшего людей на пожаре

4 Янв. 2020 2020-01-04T19:48:39+03:00

В Снежинске старший лейтенант Вагиф Магеррамов бросился в задымленный подъезд

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Пожар в подъезде жилого дома в Снежинске случился накануне, 3 января. В одной из квартир находились женщина, ребенок и собака. Испуганная густым дымом, горожанка звала на помощь из открытого окна.

Крики услышал начальник кинологической службы по охране важных государственных объектов и специальных грузов старший лейтенант Вагиф Магеррамов. Он успокоил молодую маму и попросил сбросить ключи.

Из-за сильного задымления в подъезде силовику пришлось задерживать дыхание и на ощупь подниматься на четвертый этаж. Старший лейтенант открыл квартиру и вывел женщину с ребенком и собакой на улицу.

Очаг возгорания ликвидировали сотрудники МЧС. Благодаря отважному поступку Вагифа Магеррамова и подоспевших спасателей пострадавших не было.

Сейчас офицер поправляет здоровье в терапевтическом отделении медсанчасти Снежинска. Его состояние оценивается как стабильное, он готовится к выписке.

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ИСТОЧНИК KP.RU