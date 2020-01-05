Житель Челябинской области превратил свои «Жигули» в кибертрак Tesla

5 Янв. 2020 2020-01-05T08:01:37+03:00

На смелый тюнинг ушло восемь дней и 11 тысяч рублей

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Александр Родионов однажды уже прославился тем, что обклеил свои «Жигули» билетами Банка приколов. На этоn раз он решил превратить машину в кибертрак Tesla.

При помощи деревянных брусков, гипсокартона, листов ПВХ и пленки Александр создал внушительный корпус, который напоминает внешний вид электромобиля компании Tesla «Кибертрак». Настоящая машина Tesla стоит порядка 2,5 млн рублей, но Александр уложился в 11 тысяч.

— По городу я на нем не ездил, только по деревне. Люди очень весело реагировали: оборачивались, удивлялись. Те, кто сам на машине, сигналили и смеялись, — рассказывает Александр.

Увы, но ездить по городу на такой странной машине, по закону, нельзя. Поэтому Александр планирует вскоре разобрать фантастический корпус и вернуть «Жигулям» обычный вид. Скорее всего, на время. Даже не сомневайтесь, что этот тюнинг был не последний.

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ИСТОЧНИК KP.RU