Примерный гражданин из Магнитогорска может сесть из-за жадности на три года

5 Янв. 2020 2020-01-05T09:06:32+03:00

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После Нового года 47-летний житель Магнитогорска потерял дебетовую карту из банка. Заблокировать ее сразу мужчина не догадался, а спустя какое-то время ему начали приходить СМС о списании денег со счета. Тут товарищ и понял, что его денежки успешно тратит кто-то другой. Хозяин карты обратился в полицию. К тому момент с карты пропали почти четыре тысячи рублей.

— Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили сотрудников магазинов, где некто совершал свои покупки, и вычислили мошенника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 32-летний мужчина. Он нашел карту и оплатил несколько покупок бесконтактным способом, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Интересно, что злоумышленник оказался примерным гражданином: у него есть работа, проблем с законом до этого случая молодой человек не имел. Но теперь на него завели уголовное дело по статье «Мошенничество». За трату чужих денег по карте ему грозят три года тюрьмы.

— Если вы нашли чужую карту, — напоминают в МВД области, — ее следует сдать в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU