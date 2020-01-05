Житель Челябинска рассказал, как обманывают в такси

5 Янв. 2020 2020-01-05T09:31:40+03:00

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Житель Челябинска Семен Горнев два раза проехался с одним и тем же таксистом и узнал новый, как говорил Остап Бендер, сравнительно честный способ отъема денег у населения. Свою историю обманутый пассажир рассказал в социальных сетях.

— Вызвал такси. Доехал. Дверь не открывается. Таксист начал наезжать, что я ему сломал ручку двери и просит денег на ее ремонт. После того, как он открыл дверь, я понял: был включен «детский замок». Таксист очень удивился и меня «простил». Это было в конце ноября. А второго января на мой вызов приезжает тот же мужчина. Меня, естественно, он не узнал. В конце поездки началась та же песня про сломанный замок и про деньги. И опять включен «детский замок». Будьте осторожны с такими персонажами, — предупреждает Сема.

Читатели паблика «Черное&Белое Челябинск»сочувствуют парню. И сожалеют, что челябинец не догадался сфотографировать номер машины, а также ее хозяина. Так узнать мошенника было бы проще.

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ИСТОЧНИК KP.RU