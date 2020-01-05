«Смог или туман?» Жители Челябинска обсуждают окупавшую город дымку

5 Янв. 2020 2020-01-05T10:50:21+03:00

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Утром 5 января челябинцы обнаружили, что родной город затянут дымкой. Чтоб отличить, смог это или туман, самые умные тут же принюхались. В итоге мнения разделились: одни считают, что горожан снова травят, другие верят, что это причуды природы.

— Это просто туман, который бывает после небольшого потепления и резкого похолодания ночью. Теперь вам всюду мерещится смог? — недоумевает Ренат Хусаинов.

— На Теплотехе вонь стоит ужасная. Уж больно вонючий туман какой-то. Видимо, только в Челябинске вонючие туманы, после которых голова болит, горло першит и кашель начинается. С чего бы это, не подскажите? — иронизирует Татьяна Кашникова.

— В Парковом тоже пахнет чем-то, но тумана нет, — добавляет Александр Зорин.

Большинство читателей паблика, где появилось видео смога, склоняются к версии вредных выбросов.

Очередной туманосмог в Челябинске.Видео: сообщество "Типичный Челябинск".

Между тем на сайте Челябинского гидрометцентра предупреждений о НМУ нет — информацию от синоптиков не обновлялась с прошлого года.

Ранее в Челябинской области запустили круглосуточный телефон, по которому можно жаловаться на выбросы и грязный воздух. Также чиновники обещали усиленно мониторить состояние воздуха в праздники.

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ИСТОЧНИК KP.RU