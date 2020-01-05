2020-01-05T11:39:15+03:00
Происшествия

Семья погибла на горной дороге в Челябинской области

Из четырех сидевших в иномарке выжил один ребенок
Лидия ПЕСКОВА
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Один ребенок в реанимации.Один ребенок в реанимации.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Смертельная авария произошла в девятом часу утра в воскресенье, 5 января. Под Симом на трассе М-5 Volkswagen вылетел на встречку и врезался в идущий навстречу автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

— Судя по всему, водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, машину занесло на встречную полосу, где и случилось фатальное столкновение с Mitsubishi, — говорят в ведомстве.

Выжить в этой машине было бы чудом. Фото: сообщество "Регион-74".

Выжить в этой машине было бы чудом. Фото: сообщество "Регион-74".

Все ехавшие в машине Volkswagen (а это родители и двое детей) получили тяжелые травмы. Один 12-летний ребенок сейчас находится в реанимации. 36-летний мужчина, управлявший машиной, скончался по дороге в больницу. А 32-летняя женщина и 11-летний ребенок погибли на месте.

Ранее, 2 января, в Челябинской области столкнулись три автомобиля: Kia, Hyundai и отечественная «семерка». Последняя вылетела на встречную полосу и зацепила два других. Погибли все, кто был в «семерке» — четверо ребят от 16 до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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