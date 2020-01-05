2020-01-05T12:26:36+03:00
Общество

Погода на Рождество 2020 в Челябинске: порадует ли природа теплом

Какой будет погода на Рождество 2020
Лидия ПЕСКОВА
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Синоптики обещают, что на Рождество 2020 в Челябинске все еще будет тепло.Синоптики обещают, что на Рождество 2020 в Челябинске все еще будет тепло.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Неожиданно теплый декабрь нашел продолжение в январе. В Челябинске и в Челябинской области стоит комфортная мягкая погода. Сохранится ли это тепло до Рождества 2020? На это вопрос уже дал ответ российский Гидрометцентр.

По прогнозам московских синоптиков, в Челябинске:

— 6 января: до -9 ночью и около -3 днем, без осадков;

— 7 января: до -9 ночью и около -6 днем, без осадков;

— 8 января: до -11 ночью и около -6 днем, возможен снег.

Первые рабочие дни обещают быть немного прохладнее: до -14 градусов ночью и около -8 градусов днем. В пятницу, 10 января, и в ночь на субботу, 11 января, ожидается снег.

В обычные годы средняя температура воздуха в январе в Челябинске составляет -15…-17 градусов. Похолодать в Челябинске может во второй половине января (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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