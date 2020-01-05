Погода на Рождество 2020 в Челябинске: порадует ли природа теплом
Неожиданно теплый декабрь нашел продолжение в январе. В Челябинске и в Челябинской области стоит комфортная мягкая погода. Сохранится ли это тепло до Рождества 2020? На это вопрос уже дал ответ российский Гидрометцентр.
По прогнозам московских синоптиков, в Челябинске:
— 6 января: до -9 ночью и около -3 днем, без осадков;
— 7 января: до -9 ночью и около -6 днем, без осадков;
— 8 января: до -11 ночью и около -6 днем, возможен снег.
Первые рабочие дни обещают быть немного прохладнее: до -14 градусов ночью и около -8 градусов днем. В пятницу, 10 января, и в ночь на субботу, 11 января, ожидается снег.
В обычные годы средняя температура воздуха в январе в Челябинске составляет -15…-17 градусов. Похолодать в Челябинске может во второй половине января (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU