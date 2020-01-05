В Магнитогорске судят собаку породы хаски

5 Янв. 2020 2020-01-05T13:57:02+03:00

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Пост о собаке породы хаски демонстрирует фантастическую популярность в социальных сетях. Всего за сутки его просмотрели 49 тысяч подписчиков паблика «Черное&Белое Магнитогорск», а пара сотен — вступили в дискуссию.

Автор выложил в сети фотографию хаски. И короткий текст: «Хозяева, отзовитесь. Из-за вашего разгильдяйства нанесен ущерб автомобилю. Есть свидетели, в ГАИ сообщал». Что случилось, владелец машины не объясняет. Остается лишь строить догадки. Либо автомобиль наехал пса, либо собака внезапно выбежала на дорогу, из-за чего водитель резко изменил направление и разбил машину. Но посыл автора ясен: мужчина хочет, чтобы владельцы хаски компенсировали ущерб.

— Если вы собаку сбили, лучше найти хозяина и оплатить лечение. Она не лошадь и не слон, чтобы нанести какие-то повреждения автомобилю. Другое дело, если вы резко уходили от столкновения и врезались куда-нибудь. Но и тут что сказать? Соблюдайте скоростной режим! — советует гражданину Алина Васильева.

Слова дамы задели других автомобилистов:

— Сразу видно: машины нет, а то по-другому бы пела.

— Ваша обязанность водить собаку на поводке. Водитель обязан следить за дорогой, а не за собаками. Или считаете, что псам можно все?

Кто-то даже припомнил похожий случай, когда встреча с собакой на проезжей части закончилась разбитым бампером и дорогущим ремонтом.

И только Федор Клементьев задумался о судьбе пса:

— Интересно, хозяин объявится или пса бросит?

Пока ответа на этот вопрос в сообществе нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU