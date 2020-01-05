«Две бороды и крест на груди»: священник из Курганской области пошел в Деды Морозы
Настоятель храма в селе Мокроусово Олег Масленников стал Дедом Морозом. Иерей нарядился в костюм сказочного персонажа, прикрыл черную броду накладной белой и пошел поздравлять взрослых и ребятню, сообщает пресс-служба Курганской епархии.
— В Мокроусово мало кто ходит в храм, здесь живет много безбожников. Переодевшись Дедом Морозом, я решил привлечь земляков к вере, — говорит иерей.
Вместе с батюшкой поздравлять односельчан пошли матушка и даже дети священника. Ребятне они дарили сладости, а взрослым людям — иконки.
— После этого жители Мокроусово стали останавливать меня на улице и обещать, что в следующий раз обязательно мне помогут. Люди встряхнулись. Они готовы участвовать в Колядках и других наших делах, — рад священник.
К ЧИТАТЕЛЯМ
А что хорошего сделали вы в эти праздники?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU