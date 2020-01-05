«Две бороды и крест на груди»: священник из Курганской области пошел в Деды Морозы

5 Янв. 2020 2020-01-05T14:56:55+03:00

Олег Масленников решил напомнить землякам о вере и привить им привычку к хорошим поступкам

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Настоятель храма в селе Мокроусово Олег Масленников стал Дедом Морозом. Иерей нарядился в костюм сказочного персонажа, прикрыл черную броду накладной белой и пошел поздравлять взрослых и ребятню, сообщает пресс-служба Курганской епархии.

— В Мокроусово мало кто ходит в храм, здесь живет много безбожников. Переодевшись Дедом Морозом, я решил привлечь земляков к вере, — говорит иерей.

Вместе с батюшкой поздравлять односельчан пошли матушка и даже дети священника. Ребятне они дарили сладости, а взрослым людям — иконки.

— После этого жители Мокроусово стали останавливать меня на улице и обещать, что в следующий раз обязательно мне помогут. Люди встряхнулись. Они готовы участвовать в Колядках и других наших делах, — рад священник.

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ИСТОЧНИК KP.RU