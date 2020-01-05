Ленивый северный олень отказался катать детишек в Кургане
Челябинцы решили прогнать с главной площади города пони и лошадей. В Кургане, наоборот, на Новый год привезли сани и двух оленей. Животных выписали с Ямала — самца и самку. Увы, но первый отказался катать детей.
— Олень-самец негативно отреагировал на резкую смену обстановки и пока работать не готов. Что ж, придется подождать, пока мужик придет в форму и выйдет из стресса. Все как у людей в отдельных сферах нашей жизни: пока у мужиков стресс, все — на женских плечах, — рассказал о случившемся на своей официальной странице в Вконтакте губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Впрочем, праздник детишкам все же устроили. Вместо оленя в сани впрягли местного ослика.
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ИСТОЧНИК KP.RU