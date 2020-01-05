Студент из Челябинска стал вице-чемпионом европейской многодневки «Тур де Ски»
Сегодня в Италии завершилась крупнейшая мировая серия в лыжных гонках. Шесть стартов в Европе за восемь дней. И финал, который венчал жесточайший подъем на горнолыжную трассу.
Челябинский студент Сергей Устюгов по итогам многодневных стартов финишировал на втором месте, уступив только своему соотечественнику Александру Большунову и обыграв одного из лидеров сезона норвежца Клебо.
Двукратный чемпион мира, в прошлом победитель «Тур де Ски» Сергей Устюгов — студент кафедры управления УралГУФК. В этом году он будет сдавать экзамены на получение диплома магистра вместе с супругой. Она, кстати, также известная лыжница, многократная чемпионкой мира среди юниров, чемпионка России Елена Соболева.
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ИСТОЧНИК KP.RU