Синоптики подтвердили установившиеся в Челябинске НМУ

5 Янв. 2020 2020-01-05T18:47:24+03:00

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Утром 5 января горожане заметили дымку и неприятный запах в воздухе Челябинска. Пока экологи хранят молчание, не подтверждая наличие смога. Зато синоптики не скрывают, что в городе, на самом деле, установились неблагоприятные метеоусловия. А этом значит, мог образоваться вонючий смог.

По прогнозам Челябинского гидрометцентра, на территории Коркино и Челябинска НМУ сохранятся до вечера 7 января. На это время отдельным предприятиям Челябинской области предписано снизить выбросы в атмосферу.

Ранее в Челябинской области запустили круглосуточный телефон, по которому можно жаловаться на выбросы и грязный воздух. Также чиновники обещали усиленно мониторить состояние воздуха в праздники.

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ИСТОЧНИК KP.RU