Синоптики подтвердили установившиеся в Челябинске НМУ
Утром 5 января горожане заметили дымку и неприятный запах в воздухе Челябинска. Пока экологи хранят молчание, не подтверждая наличие смога. Зато синоптики не скрывают, что в городе, на самом деле, установились неблагоприятные метеоусловия. А этом значит, мог образоваться вонючий смог.
По прогнозам Челябинского гидрометцентра, на территории Коркино и Челябинска НМУ сохранятся до вечера 7 января. На это время отдельным предприятиям Челябинской области предписано снизить выбросы в атмосферу.
Ранее в Челябинской области запустили круглосуточный телефон, по которому можно жаловаться на выбросы и грязный воздух. Также чиновники обещали усиленно мониторить состояние воздуха в праздники.
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ИСТОЧНИК KP.RU