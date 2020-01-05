«Трактор» потерял очко в матче с «Ак Барсом» в столице Татарстана

5 Янв. 2020 2020-01-05T20:24:03+03:00

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До сегодняшнего матча «Трактор» дважды уступил казанцам. Но в матче 5 января в столице Татарстана черно-белые сумели взять очко, уступив хозяевам в овертайме.

В первом периоде счет до 2:0 в пользу «Трактора» довели одни из лучших бомбардиров КХЛ Седлак и Авцин. Во втором отрезке матча Ник Бейлен усилил преимущество до 3:0. Однако на старте третьего отрезка матча казанцы сократили преимущество гостей до 3:1. В третьем периоде воспитанник челябинского хоккея Данис Зарипов сравнял счет.

В овертайме Артем Галимов сумел добыть победу для «Ак Барса».

Итоговый счет 4:3 в пользу казанцев.

7 января «Трактор» в гостях сыграет с ХК «Сочи».

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ИСТОЧНИК KP.RU