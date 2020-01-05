Подземные переходы в центре Челябинска застелят антискользящим покрытием
В субботу, 4 января, житель Челябинска получил травмы, подскользнувшись на ступенях подземного перехода на площади Революции. Чтобы избежать новых ЧП, в понедельник, 6 января, ступени застелят антискользящим покрытием.
— Щетинистое покрытие будет положено по всей длине ступеней, — пообещали в муниципальном учреждении «Городской сад имени Пушкина», который и отвечает за порядок в подземных переходах у площади.
Напомним, в этом году некоторые спуски подземных переходов отремонтировали, но спуск у бывшего магазина «Ритм» не вошел в план реконструкции. Хотя именно на этой лестнице упал пенсионер и получил смертельную травму. А годом раньше в переходе в центре города разбилась пожилая женщина.
Кстати, мужчина, пострадавший на днях, получил сотрясение мозга. Однако лечиться он будет дома. От госпитализации житель Челябинска отказался.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU