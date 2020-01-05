Подземные переходы в центре Челябинска застелят антискользящим покрытием

5 Янв. 2020 2020-01-05T20:36:40+03:00

Часть переходов отремонтировали в 2019 году, но спускаться вниз все еще опасно. Фото: Людмила СТЕПАШКИНА

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В субботу, 4 января, житель Челябинска получил травмы, подскользнувшись на ступенях подземного перехода на площади Революции. Чтобы избежать новых ЧП, в понедельник, 6 января, ступени застелят антискользящим покрытием.

— Щетинистое покрытие будет положено по всей длине ступеней, — пообещали в муниципальном учреждении «Городской сад имени Пушкина», который и отвечает за порядок в подземных переходах у площади.

Напомним, в этом году некоторые спуски подземных переходов отремонтировали, но спуск у бывшего магазина «Ритм» не вошел в план реконструкции. Хотя именно на этой лестнице упал пенсионер и получил смертельную травму. А годом раньше в переходе в центре города разбилась пожилая женщина.

Кстати, мужчина, пострадавший на днях, получил сотрясение мозга. Однако лечиться он будет дома. От госпитализации житель Челябинска отказался.

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ИСТОЧНИК KP.RU