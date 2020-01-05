2020-01-05T21:23:59+03:00
Общество

Жители Магнитогорска устроили травлю мошеннице, обманувшей мать инвалида

И помогли обиженной женщине деньгами
Лидия ПЕСКОВА
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Пострадавшая выложила в соцсети фотографию, адрес обидчицы и сканы переписки на сайте объявлений.Пострадавшая выложила в соцсети фотографию, адрес обидчицы и сканы переписки на сайте объявлений.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ольга Никонова из Новосибирска продавала детскую куртку на сайте бесплатных объявлений. Куртка очень понравилась девушке из Магнитки Ксении. И продавец согласилась переслать вещь по почте. Увы, наша землячка, по словам Ольги, оказалась обманщицей и оплатила посылку частично.

— Деньги за куртку она перечислила. А 400 с лишним рублей за доставку не переслала. У меня двое детей, один инвалид. Для моей семьи это немалая сумма. Помогите мне найти обманщицу и вернуть деньги, — обратилась к южноуральцам дама из Новосибирска.

Просьба женщины вместе с фото обидчицы и со скринами переписки были опубликованы в городском паблике «Черное&Белое Магнитогорск». После этого жители Магнитогорска устроили травлю мошеннице: ее страницу в социальных сетях забросали гневными сообщениями, более сотни таких посланий осталось под постом в социальных сетях. Самые чуткие начали отправлять деньги в Новосибирск.

— Неужели так бывает в нашем мире? Спасибо вам всем. За неравнодушие, отзывчивость, помощь. Господи. У меня нет слов, — ответила Ольга магнитогорцам.

— Не судите плохо о нашем городе по одной паршивой овце. Люди у нас хоть и суровые, но очень добрые и отзывчивые. Год назад мы пережили страшную трагедию. И тогда без паразитов не обошлось. Но их единицы. Здоровья вам и вашим деткам, — ответили магнитогорцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Жители Магнитогорска устроили травлю мошеннице, обманувшей мать инвалида
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