Красавица из Челябинска Наталья Краснова снялась в клипе Алексея Воробьева

6 Янв. 2020 2020-01-06T06:26:18+03:00

Сразу несколько сторис со съемок блогер выложила в инстаграм

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В наступившем Новом году российские селебрити охотно делятся в соцсетях тем, как проводят новогодние праздники. Многие отправились расслабляться на заграничные курорты. А вот челябинскому бьюти-блогеру и красавице Наталье Красновой не до отдыха. Она разместила в своем инстаграме видеоролики рабочих моментов со съемочной площадки.

Певец Алексей Воробьев пригласил ее составить ему компанию в новом видеоклипе. Новая песня Воробьева будет называться «Пляшем я и Маша».

В одном из сторис Наталья Краснова нежно обнимает певца, а затем делает гневное замечание по поводу неправильной надписи в татуировке «Я + Маша»:

— У тебя здесь ошибка. Надо написать «Наташа», — говорит Краснова.

— «Маша плюс Наташа» должно быть написано? — шутит Алексей.

Алексей Воробьев на съемках нового видеоклипа. Фото: Инстаграм Натальи Красновой.

Краснова сопроводила ролик интригующей подписью: «Пришлось разбить @mr.alexsparrow нос за неправильную татуху».

Наталья рассказала подписчикам, что съемки продолжались всю ночь. Но судя по видео, атмосфера была очень непринужденной. Наталья не отходит от главного героя клипа, Алексея Воробьева, и треплет за воротник, на ногах у нее коньки, и она исполняет медленный танец с певцом.

Также Наталье Красновой пришлось в новогоднюю ночь покататься на коньках — съемки проходили на катке. Работа над клипом закончилась заполночь. Наталья показывает на часы и говорит, что уже три часа ночи.

Артист на видео всячески подбадривает Наталью и намекает на неформальные отношения между ними.

Напомним, что это не первая работа над видеоклипом Натальи Красновой. Ранее челябинка уже участвовала в съемках песни группы «Каста».

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ИСТОЧНИК KP.RU