Кота с отмороженным ушком спас ветеринар-блогер из Челябинска
Известный ветеринар из Челябинска Баграт Агажанов рассказал о новогоднем чуде. 31 декабря на трассе неравнодушные челябинцы нашли котейку. Одна беда: морозы стояли сильные, и у пушистика немного отморожено ушко.
Хвостатого принесли в клинику «Я живой» к Баграту Агажанову. Ветеринар выходил кота, и теперь ищет питомцу хозяина.
— В приют «Я живой» поступил кот, которого нашли на трассе. На вид ему 8 месяцев. Он кастрирован и полностью здоров. Только отморожено ушко. Прошу подписчиков, придумайте кличку коту и помогите пристроить в добрые ручки. Всем удачи, — сказал Баграт.
Напомним, челябинский ветеринар Баграт Агажанов стал известен тем, что спасал животных от эвтаназии. Он ведет блог в инстаграме. С помощью него он пристраивает животных, от которых отказались их бывшие хозяева, или которым спасли жизнь челябинцы.
Недавно Баграт открыл собственную клинику и назвал «Я живой». В этом ему помог депутат.
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ИСТОЧНИК KP.RU