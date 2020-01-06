Кота с отмороженным ушком спас ветеринар-блогер из Челябинска

6 Янв. 2020 2020-01-06T07:30:12+03:00

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Известный ветеринар из Челябинска Баграт Агажанов рассказал о новогоднем чуде. 31 декабря на трассе неравнодушные челябинцы нашли котейку. Одна беда: морозы стояли сильные, и у пушистика немного отморожено ушко.

Хвостатого принесли в клинику «Я живой» к Баграту Агажанову. Ветеринар выходил кота, и теперь ищет питомцу хозяина.

— В приют «Я живой» поступил кот, которого нашли на трассе. На вид ему 8 месяцев. Он кастрирован и полностью здоров. Только отморожено ушко. Прошу подписчиков, придумайте кличку коту и помогите пристроить в добрые ручки. Всем удачи, — сказал Баграт.

Напомним, челябинский ветеринар Баграт Агажанов стал известен тем, что спасал животных от эвтаназии. Он ведет блог в инстаграме. С помощью него он пристраивает животных, от которых отказались их бывшие хозяева, или которым спасли жизнь челябинцы.

Недавно Баграт открыл собственную клинику и назвал «Я живой». В этом ему помог депутат.

bagrat.vet Замерзающего котика нашли на трассе, и его с трудом удалось спасти. 31 декабря случилось чудо.

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ИСТОЧНИК KP.RU