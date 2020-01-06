Потепление пришло в Челябинскую область

6 Янв. 2020 2020-01-06T07:50:45+03:00

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В понедельник, 6 января, в Челябинской области погода порадует южноуральцев.

Хоть будет облачно, но небольшой снег станет еще одним рождественским сюрпризом.

Синоптики челябинского гидрометцентра сообщают, что днем в Челябинске будет до минус 2 градусов. По области — минус 1-3 градуса. Ночью южноуральцев ожидает незначительное похолодание до минус 4-6 градусов. Направление ветра будет меняться, северо-западный сменится юго-западным. Скорость будет достигать 2-5 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы — 743 миллиметра ртутного столба, и будет повышаться до отметки 745 мм рт.ст. Геомагнитная обстановка спокойная.

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ИСТОЧНИК KP.RU