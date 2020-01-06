2020-01-06T08:32:12+03:00
Общество

В Челябинской области появился уникальный рождественский вертеп

В миасском храме оживили библейский сюжет
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: Миасский рабочийФото: Миасский рабочий
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На радость детишкам и верующим в Миассе Челябинской области во дворе храма в честь Образа Божией Матери «Достойно Есть» появился вертеп. Накануне Рождества служители храма сделали рукотворную композицию на библейскую тему в натуральную величину.

Настоятель храма иерей Алексей Чернышев поведал о поделке:

— Когда я обучался в Калужской семинарии, так мы готовились к приходу Рождества. Я решил: где я буду служить, сделаю такой же вертеп. Но только в этом году мы сумели воплотить идею в жизнь. И во многом, благодаря творческим людям — прихожанам нашего храма.

Фото: Миасский рабочий.

Фото: Миасский рабочий.

Помогали священнику Галина Губко, редактор православного альманаха «Свеча», «Аксион Эстин», монахиня Ольга (Соломаха). Сам вертеп — основу, в которую помещаются фигуры — сделал Вадим Калмыков, помощник председателя приходского совета храма, а солому привез Андрей Бородин, многодетный отец, активный прихожанин храма.

— Вертеп уникален тем, что он полностью самодельный. Можно было заказать готовые фигуры, но мы пошли творческим путем и вложили в него всю свою душу, — добавляет отец Алексей.

Фигуры выполнены из папье-маше, а фон расписан вручную в технике батика. Сейчас композиция еще до конца не завершена. В Рождественский сочельник в яслях появится младенец Иисус.

Напомним, что рождественская служба пройдет 7 января во всех храмах Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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