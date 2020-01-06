«Рождественские встречи» челябинские волейболистки проведут в боксерских перчатках
Челябинские волейболистки «Динамо-Метар» сыграют матч со своими поклонниками в рамках «Рождественских встреч».
А чтобы игра была на равных, девушки наденут боксерские перчатки на руки.
По окончании встречи любители женского волейбола смогут пообщаться со спортсменками.
— Болельщики могут взять автограф и сделать селфи на память, а также задать все интересующие вопросы руководству клуба за чашкой чая, — рассказал пресс-аташе клуба Виталий Визаулин.
Игра состоится 6 января в 11.00 по адресу: Дворец Спорта «Метар-Спорт» (ул. Черкасская, 1).
Для регистрации на участие Виталий Визаулин просит обращаться в социальной сети «ВКонтакте».
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ИСТОЧНИК KP.RU