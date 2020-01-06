«Рождественские встречи» челябинские волейболистки проведут в боксерских перчатках

6 Янв. 2020 2020-01-06T08:51:55+03:00

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Челябинские волейболистки «Динамо-Метар» сыграют матч со своими поклонниками в рамках «Рождественских встреч».

А чтобы игра была на равных, девушки наденут боксерские перчатки на руки.

По окончании встречи любители женского волейбола смогут пообщаться со спортсменками.

— Болельщики могут взять автограф и сделать селфи на память, а также задать все интересующие вопросы руководству клуба за чашкой чая, — рассказал пресс-аташе клуба Виталий Визаулин.

Игра состоится 6 января в 11.00 по адресу: Дворец Спорта «Метар-Спорт» (ул. Черкасская, 1).

Для регистрации на участие Виталий Визаулин просит обращаться в социальной сети «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU