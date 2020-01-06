2020-01-06T09:44:17+03:00
Общество

Пассажиров автобуса «Челябинск-Курган» бросили 31 декабря замерзать на трассе

А на автовокзале отказались им возвращать деньги за проезд
Антонина СНЕГУРЕНКО
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50 пассажиров автобуса Челябинск-Курган высадили на трассе из-за сломавшегося автобуса.50 пассажиров автобуса Челябинск-Курган высадили на трассе из-за сломавшегося автобуса.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Полсотне челябинцев испортили Новый год. Из-за сломанного автобуса 31 декабря в метель люди оказались на трассе. Разгневанный житель Челябинска ищет в соцсетях попутчиков для коллективной жалобы и обращения в суд.

Василий Котов, житель Челябинска разместил в паблике «Наш Челябинск» гневное объявление.

— Ищу пассажиров автобуса 1592, следовавшего маршрутом Челябинск — Курган, который 31 декабря в 13:11 отправился от автостанции «Южные ворота» (Синегорье). Наш автобус сломался, не проехав и половину пути. Мы встали на трассе, остановка «Анфалово». На улице минус 20, начиналась метель. На все вопросы: «Что случилось и что нам делать?», — водитель молчал. Автобус заглох и продолжать движение не мог.

Люди принялись звонить в администрацию автовокзала, рассказывает очевидец событий, но диспетчер не отвечала на звонки. Челябинцам пришлось ловить попутки, лишь бы хоть как-то добраться домой. Подоспевший экипаж ДПС всеми силами пытался помочь: рассадить всех пассажиров, а это немного-немало пятьдесят человек. Некоторые челябинцы были с маленькими детьми.

— Нас просто бросили в мороз на трассе. Что касается новогоднего настроения, сказать, что его подпортили, — ничего не сказать. Вместо 4-х часов дня, я приехал в 7 вечера, — пишет Котов.

Но этим история не закончилась. Сегодня пассажира пригласили написать заявление в кассы у Дворца спорта «Юность».

— Администратор предложила написать заявление и максимально уточнить место поломки (километраж от города) и после проверки, за этим вычетом, мне будет возвращена сумма стоимости билета.

Почему такая несправедливость, возмущенному челябинцу ответили:

— Ну вы же проехали это расстояние! А на вопрос, почему не прислали автобус на замену, сказали, что не предоставляют транспорт в праздники и предложили обращаться в суд.

Возмущенный челябинец просит обратить внимание главу Челябинска Наталью Котову и замглавы города по транспорту на проблему и отреагировать на обращение жителя города.

А за испорченное настроение, принесенный вред здоровью, и то, что перевозчик не считает себя виноватым и даже не хочет элементарно извиниться, челябинец готовит жалобу в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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